Осло, , 23:02 — REGNUM За первые девять месяцев 2022 года европейский импорт СПГ из России увеличился на 50 процентов. Некоторые страны Европейского союза, которые ранее не импортировали или импортировали небольшие объёмы природного газа из России, теперь получают регулярные поставки российского СПГ. Об этом сегодня, 26 октября, сообщает High North News.

Ямал СПГ Иван Шилов © ИА REGNUM

Несмотря на то, что ЕС добился успеха в замене большей части импортируемого из России трубопроводного газа продукцией других поставщиков, он не смог отказаться от поставок российского СПГ.

В то время как ЕС получает большое количество поставок из США и Катара, поставки из России, в том числе из проекта Новатэка «Ямал СПГ» в Арктике, противоречат общему мнению о том, что ЕС сокращает все виды импорта энергоносителей из России и связанные с этим платежи.

«Конечно, вызывает озабоченность тот факт, что продажи российского СПГ растут, в том числе в Испанию и Бельгию, а также в другие страны, которые являются членами НАТО и ЕС, поддерживающих санкции в отношении России», — сказала Кристин Берзина, старший научный сотрудник по политике безопасности и обороны .

По её словам, ранее Испания не была покупателем российского газа, но теперь является таковым. Это имеет значение, как признак неполной европейской солидарности, что разочаровывает тех, кто хочет, чтобы санкции имели максимально возможный эффект.

Издание утверждает, что поставки в Европу и Азию позволили России сохранить экспорт СПГ на рекордно высоком уровне.

«Почти 80 процентов российского экспорта СПГ приходится на Европу и Азию. В 2022 году Москва поставляла в среднем 2,78 млн тонн СПГ в месяц, по сравнению с 2,62 млн в 2021 году и 2,56 млн в 2019 году. Только в сентябре 2022 года страны ЕС закупили у России СПГ почти на 1 млрд долларов», — пишет High North News.

Ранее обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя информацию об увеличении экспорта товаров в Россию, заявил, что объём торговли с некоторыми странами ЕС вырос, но введённые против страны меры экономического давления, среди которых торговые ограничения занимают особое место, не отменяются и отменены не будут.

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Кроме того, сегодня, 26 октября, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на заседании экономической комиссии ООН по странам Латинской Америки и Карибского бассейна, проходящем в Буэнос-Айресе, подчеркнул, что Европа снизила уровень зависимости от российского газа.

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Как сообщало ИА REGNUM, шесть стран Евросоюза в июле 2022 года нарастили экспорт товаров в Россию. Хорватия поставила в РФ товаров на 18,4 млн евро (+59%), Словения — на 98 млн евро (+56%), Эстония (+16%), Болгария (+10%), Австрия (+5%), Латвия (+1%).

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