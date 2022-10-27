Москва, , 12:59 — REGNUM Сегодня, 27 октября, по состоянию на 12:30 по мск декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,11%, до $95,58 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Добыча нефти в Ливии Javier Blas

«Январский фьючерс, который станет основным уже на следующей неделе, теряет те же 0,11%, торгуясь по $93,68 за баррель.

26 октября, отыгрывая ослабление доллара, нефтяные котировки к вечеру показали рост, даже несмотря на то, что рост запасов нефти в США оказался больше, чем предполагалось.

Котировки нефти также поддерживает то, что США так и не удалось убедить Саудовскую Аравию отказаться от сокращения добычи.

В то же время пока странам большой семерки не удается договориться о потолке цен на российскую нефть — уровень $60, предложенный Вашингтоном, вызывает опасения дефицита на рынке.

Пока не видно причин для движения котировок в направлении $100, скорее, цена вернется в диапазон $90-95», — полагает эксперт.

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