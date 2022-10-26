Кабул, , 14:37 — REGNUM Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило в своём отчёте, что у 79% афганских семей нет топлива для обогрева своих домов предстоящей зимой.

Жители Афганистана (сс) U.S. Army. Staff Sgt. Michael Bracken

Времени до наступления суровой зимы в Афганистане почти не осталось. В отчёте УКГВ также говорится, что 56% афганских семей не имеют зимней одежды для своих детей.

Ранее Организация Объединенных Наций сообщила, что уровень бедности в Афганистане составляет 97%.

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