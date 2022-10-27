Кабул, 27 октября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) объявило, что число детей, нуждающихся в гуманитарной помощи в Афганистане, в этом году достигает 13 млн. Об этом сообщает «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По данным УКГВ, пока помощь получили 1,5 млн детей. Управление не предоставило более подробной информации об этих грантах.

Следует отметить, что из-за роста уровня бедности и голода в Афганистане больше всего пострадали дети как наиболее уязвимая социальная группа.

Читайте также: ООН: почти 80% жителей Афганистана будут зимовать без топлива