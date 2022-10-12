Канберра, , 09:10 — REGNUM 12 октября правительство Австралии объявило, что подписало контракт на 322 миллиона долларов с компанией Raytheon Australia в рамках модернизации существующих подводных лодок класса Collins, о чем впоследствии написала газета The Guardian.

Флаг Австралии DO'Neil

Министерство обороны Австралии опубликовало пресс-релиз, в котором говорится, что пятилетний контракт обеспечит «техническую поддержку боевой системы подводных лодок класса Collins во время перехода Австралии на атомные подводные лодки».

В оборонном ведомстве уже давно отмечают необходимость продления срока службы существующих подводных лодок, учитывая, что до появления новых атомных подводных лодок в рамках AUKUS могут пройти десятилетия.

Заместитель министра обороны Австралии по военно-морскому кораблестроению и техническому обслуживанию Тони Далтон отметил, что модернизация подводного флота будет включать продление срока службы подлодок, начиная с 2026 года, постоянное техобслуживание и отдельные улучшения судов.