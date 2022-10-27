Москва, 27 октября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон о прохождении альтернативной гражданской службы в период мобилизации, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить альтернативную гражданскую службу в указанных организациях, следует из документа.

Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов РФ или органам местного самоуправления, могут направляться для прохождения альтернативной гражданской службы на должностях гражданского персонала ВС, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований в порядке, определяемом положением о порядке прохождения альтернативной гражданской службы.

Отметим, что первое чтение инициативы состоялось в сентябре 2019 года.

Сейчас призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего либо преступлений, предусмотренных статьями 205 — 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 275, 275.1, 276 — 280, 2821 — 282.3, 360, 361 Уголовного кодекса РФ.