Москва, 27 октября 2022, 08:08 — REGNUM По итогам дня 26 октября нефть марки Brent подорожала на 3,36%, до $96,03 за баррель. Цены на нефть продолжили восходящее движение на фоне общего укрепления доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти
Добыча нефти
Kazanreporter.ru

Участники рынка ожидают, что ФРС на заседании в декабре может замедлить повышение ставки из-за проблем в экономике. Отчет минэнерго США не оказал влияния на рынок.

Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,59 млн баррелей, до 439,94 млн баррелей (прогноз был +1,5 млн баррелей).

Запасы бензина снизились на 1,48 млн баррелей, до 207,89 млн баррелей (прогноз был — 1,5 млн баррелей). Запасы дистиллятов увеличились на 170 тыс. баррелей, до 106,36 млн баррелей (прогноз был -1 млн баррелей).

Сегодня, 27 октября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $95,96. Сопротивлением выступает уровень $97. После него открывается дорога к уровню $100.

Индекс доллара перешел в нисходящую коррекционную фазу, поэтому шансы на продолжения роста очень велики.

Активность трейдеров на рынке можно ожидать после оглашения решения по ставкам ЕЦБ, которое отразится на динамике курсов евро и доллара. А доллар США окажет влияние на нефтяной рынок.

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