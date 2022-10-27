Москва, , 08:08 — REGNUM По итогам дня 26 октября нефть марки Brent подорожала на 3,36%, до $96,03 за баррель. Цены на нефть продолжили восходящее движение на фоне общего укрепления доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти Kazanreporter.ru

Участники рынка ожидают, что ФРС на заседании в декабре может замедлить повышение ставки из-за проблем в экономике. Отчет минэнерго США не оказал влияния на рынок.

Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,59 млн баррелей, до 439,94 млн баррелей (прогноз был +1,5 млн баррелей).

Запасы бензина снизились на 1,48 млн баррелей, до 207,89 млн баррелей (прогноз был — 1,5 млн баррелей). Запасы дистиллятов увеличились на 170 тыс. баррелей, до 106,36 млн баррелей (прогноз был -1 млн баррелей).

Сегодня, 27 октября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $95,96. Сопротивлением выступает уровень $97. После него открывается дорога к уровню $100.

Индекс доллара перешел в нисходящую коррекционную фазу, поэтому шансы на продолжения роста очень велики.

Активность трейдеров на рынке можно ожидать после оглашения решения по ставкам ЕЦБ, которое отразится на динамике курсов евро и доллара. А доллар США окажет влияние на нефтяной рынок.

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