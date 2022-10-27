Сеул, , 12:58 — REGNUM С января по сентябрь 2022 года экспорт вооружения из Южной Кореи составил $13 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на доклад министра обороны страны Ли Чон Сопа.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, в текущем году экспорт продукции оборонного назначения принес 38 трлн вон (~$26 млрд) экономического эффекта.

Министр обороны также сообщил, что приложит усилия для того, чтобы оборонная промышленность стала «национальной стратегической» отраслью.

Напомним, что в текущем году Южная Корея заключила сделки с Польшей, Египтом и ОАЭ по продаже различных систем вооружения, включая самоходные гаубицы K9, танки K2 и легкие штурмовики FA-50.

Отметим, что в среднем экспорт оборонной продукции из Южной Кореи составлял $3 млрд в год, однако в 2021 году показатель вырос до $7,25 млрд.

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