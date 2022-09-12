Сеул, , 13:33 — REGNUM В 2022 году экспорт оружия из Южной Кореи превысит отметку в $10 млрд, побив рекорд в $7 млрд, установленный в прошлом году. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Управления программ оборонных закупок (DAPA).

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, в январе текущего года Южная Корея подписала контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов «Чхонгун-II» стоимостью $3,5 млрд в ОАЭ, а в феврале — на продажу Египту самоходных гаубиц K9 на сумму $1,65 млрд.

В авгуте представители двух южнокорейских компаний подписали с правительством Польши контракты на поставку танков K2, самоходных гаубиц K9 и истребителей FA-50. Контракты оцениваются в $5,76 млрд.

Отметим, что вооружение будет поставлено в Польшу до 2026 года. Общая сумма поставок оценивается в 20,4 трлн вон (~$14,8 млрд).

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