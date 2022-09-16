Петропавловск-Камчатский, , 10:27 — REGNUM На Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Вилючинска, которые скупили более 1 тонны незаконно добытой икры-сырца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября в краевом СУ СКР.

Красная икра Puschinka

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На скамье подсудимых окажутся мужчины в возрасте 41 и 43 лет, один из них имеет статус адвоката.

Следствие выяснило, что злоумышленники скупали у населения незаконно добытую икру-сырец рыб лососевых видов. В дальнейшем деликатес перерабатывался и продавался через объявления в группах социальных мессенджеров.

Купив более 1 тонны икры-сырца, которую браконьеры добыли на реке Большая в Усть-Большерецком районе, мужчины пытались вывезти её в ночное время на автомобиле, но были остановлены сотрудниками ДПС.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Камчатки прорабатывают меры для того, чтобы жители края могли покупать морские деликатесы по доступным ценам.