Москва, 27 октября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Создать фонд поддержки армии и флота и пополнять его за счет повышения ставки НДФЛ для богатых предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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«Было бы неплохо, если бы мы ввели дополнительную прогрессию подоходного налога. Два года работает ставка 15% для тех, кто получает 5 млн рублей в год, эти деньги идут в фонд «Круг добра», — обратил внимание Миронов.

«Мы предлагаем всего лишь 18% и дополнительные 3% сверх 15 направлять в специальный фонд поддержки армии и флота», — сказал парламентарий.

Он обратил внимание на то, что в России значительное число граждан, получающих 50 млн и больше в год, — в стране 245 долларовых миллиардеров.