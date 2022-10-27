Москва, 27 октября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Ватикан готов приложить все усилия, чтобы приблизить окончание конфликта на территории б. УССР. Об этом председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов сообщил по итогам обмена сообщениями с папой Римским Франциском.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский

Ранее источник в Ватикане сообщил о готовности Святого престола сделать всё возможное, чтобы между Москвой и Киевом установился мир. Ватикан не отступится, если конфликтующие стороны попросят его о посредничестве.

«Спасибо за всё, что вы делаете для мира. Ватикан всегда готов работать во имя мира», — цитирует РИА Новости письмо понтифика Севастьянову.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон 24 октября в ходе визита в Ватикан попросил Франциска позвонить российскому и американскому президентам Владимиру Путину и Джо Байдену, чтобы помочь с урегулированием конфликта на территории б. УССР.

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