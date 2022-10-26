Париж, , 21:36 — REGNUM Французский президент Макрон делает любопытный ход. Какой? Специально для ИА REGNUM рассказывает Станислав Стремидловский.

Не столь давно Макрон заявил, что Кремль использует РПЦ для оправдания войны с киевским режимом. Этому, понятное дело, нужно противостоять, по словам французского лидера. Кстати, любопытно, что никакой официальной реакции со стороны РПЦ не последовало.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

А вот дальше получилось симпатичнее. Макрон на встрече с Папой Римским предложил тому выступить миротворцем, позвонив в Кремль, в РПЦ и президенту США Байдену. Такой ход по-своему поддержала Москва. Да и Джон Керри со стороны Америки, в общем-то, косвенно поддержал идею мирных переговоров.

Вообще Папа Римский давно уже предлагал быть миротворцем в конфликте на территории б. УССР. Однако раньше подобная инициатива не находила поддержки у Кремля. Теперь же когда из списка тех, кто может вести переговоры, исключён главарь киевского режима Зеленский, ситуация может развернуться иначе. А участие Патриарха Кирилла добавит весу. И любопытно: сможет ли данная переговорная площадка стать ещё чем-то большим? Например, для ситуации в Закавказье?

В ближайшее время узнаем. Но в любом случае начинать необходимо с урегулирования конфликта на территории б. УССР.