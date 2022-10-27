Сент-Луис, США, 27 октября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Lisa Gansky «Эдмонтон Ойлерз»

В составе «Эдмонтона» шайбы забросили нападающие Ессе Пульюярви, Райан Ньюджент-Хопкинс и Зак Хайман. У «Сент-Луиса» отличился форвард Райан О’Райлли.

На сегодняшний день «Эдмонтон» занимает шестое место в Западной конференции НХЛ, на счету команды восемь очков. «Сент-Луис» идёт на девятом месте в Западной конференции с шестью очками.

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