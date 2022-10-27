Москва, 27 октября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Градостроительно-земельная комиссия Москвы выделит инвесторам в аренду 21 земельного участка площадью свыше 147 га под возведение новых производств, сообщается 27 октября на портале мэра столицы.

Cdbtitan.ru Производство

Да этих участках создадут предприятия легкой промышленности, пищевой, строительной, фармацевтической и автомобильной промышленности. Объем инвестиций оставит около 70 млрд рублей. Появится более 15 тысяч новых рабочих мест.

В Москве появится производства по изготовлению электроники, мебели, одежды, упаковки, стройматериалов, специй и др. Инвесторы возведут на участках более 1 млн кв. метров недвижимости.

Как сообщало, с начал а 2022 года количество промышленных предприятий в Москве увеличилось до 3,5 тыс.

Читайте подробнее: В Москве выросло число промышленных предприятий