Москва, , 12:24 — REGNUM В 2022 году количество промышленных предприятий в Москве увеличилось до 3,5 тыс. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

На предприятие Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина

«Столичные производства активно увеличивают выпуск востребованной на рынке продукции, занимают ниши ушедших брендов. Кроме того, мы отмечаем появление в городе новых промышленных площадок — с начала года их количество увеличилось до 3,5 тыс.», — сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Уточняется, что свыше 20% предприятий относится к сфере радиоэлектроники и приборостроения. Около 7% приходится на пищевую промышленность, столько же на легкую. В машиностроении задействованы более 5% предприятий, в полиграфии — 14%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, зеленоградский нанотехнологический центр (АО ЗНТЦ), который является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва», начал выпускать импортозамещающую микроэлектронику для промышленной автоматики, робототехники и других высокотехнологичных отраслей. Отмечается, что одной из ключевых задач резидента является создание технологий и запуск мелкосерийного производства конкурентоспособной импортозамещающей микроэлектронной продукции.

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