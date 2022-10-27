Нью-Йорк, США, 27 октября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. США и их союзники задействуют коммерческую космическую инфраструктуру в вооружённых конфликтах. Это показали боевые действия на территории б. УССР, заявил 26 октября заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

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Он призвал обратить внимание на эту чрезвычайно опасную тенденцию, которая отчётливо проявилась в ходе событий на территории б. УССР. Запад своими действиями подвергает неоправданным рискам устойчивость мирной космической деятельности и многочисленные социально-экономические процессы на земле.

«Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооружённых конфликтах», — сказал Воронцов.

Он предупредил, что по квазигражданской структуре может быть нанесён ответный удар. Это будут законные цели.

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