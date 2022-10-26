Вашингтон, 27 октября, 2022, 01:09 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена не видит свидетельств подготовки России к якобы применению ядерного оружия на территории бывш. УССР, заявил координатор совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Мы не видели никаких признаков того, что Россия готовится применить «грязную бомбу» или, откровенно говоря, применить тактическое ядерное оружие. Это важно понимать», — заявил он.

При этом Кирби заявил, что Вашингтон не верит российским сведениям о планах киевских террористов использовать «грязную бомбу». Он добавил, что США продолжают следить за ситуацией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что киевский режим намерен использовать «грязную бомбу». До того министров обороны западных стран об этом предупредил глава Минобороны России Сергей Шойгу.