Москва, , 09:21 — REGNUM Шесть стран Евросоюза в июле 2022 года нарастили экспорт товаров в Россию. Хорватия поставила в РФ товаров на 18,4 млн евро (+59%), Словения — на 98 млн евро (+56%), Эстония (+16%), Болгария (+10%), Австрия (+5%), Латвия (+1%), передают РИА Новости.

Экспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом некоторые страны ЕС уменьшили экспорт товаров в Россию. Сильнее всего поставки упали со стороны Кипра (-99%), Люксембурга (-82%), Франции (-76%), Швеции (-75%) и Чехии (-70%).

Импорт товаров из России в июле 2022 года нарастили 16 стран ЕС. Лидером стала Словения (в шесть раз). Импорт повысили Кипр (в 3,4 раза), Чехия (в 3,1 раза), Греция (в три раза) и Италия (в 2,2 раза).

Также в число нарастивших импорт товаров вошли Австрия (на 12%), Бельгия (89%), Болгария (95%), Венгрия (77%), ФРГ (10%), Испания (68%), Люксембург (16%), Нидерланды (15%), Румыния (9%), Словакия (21%) и Хорватия (2%).

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года импорт российских товаров в США по сравнению с июлем ($484,8 млн) увеличился на 7,7% и составил $522,1 млн.

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