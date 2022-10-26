Москва, , 19:27 — REGNUM Законопроект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2023 год правительство России внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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Продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определена на основании статистических данных о количестве и продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет в соответствии с положениями методики оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 2 июня 2015 г. № 531.

Определения размера накопительной пенсии и корректировки ее размера ожидаемый период выплаты накопительной пенсии для мужчин и женщин с 1 января 2023 г. предлагается установить в размере 264 месяца.