Глава Минфина Антон Силуанов накануне отметил, что при подготовке проекта бюджета на 2023−2025 годы была проведена оптимизация части расходов, за исключением публичных социальных обязательств, на 10%.
Согласно проекту федерального бюджета, в 2023 году прожиточный минимум составит 14 275 рублей, МРОТ составит 16 242 рубля.
Госдума еще на год продлевает заморозку накопительной части пенсии
Госдума ранее в первом чтении приняла законопроект, которым еще на год — на 2025 год — продлевается заморозка накопительной части пенсии.
Госдума откладывает компенсацию советских вкладов до 2026 года
Госдума ранее приняла в первом чтении законопроект, по которому на еще один год — до 1 января 2026 года продлевается срок приостановления компенсации в полном объеме сбережений, которые были помещены во вклады в Сбербанк России до 20 июня 1991 года.
Мишустина просят забрать проект бюджета-2023 из Госдумы и переписать
Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов просит главу правительства России Михаила Мишустина отозвать проект федерального бюджета на 2023−2025 годы как не решающий ни одной важной задачи.
В Госдуме настаивают на росте финансирования развития сельских территорий
Бюджет по АПК на 2023−2025 годы достаточно сбалансированный. По сравнению с 2021 годом увеличен практически на 14%.
Депутаты Госдумы назвали основные недочеты проекта бюджета РФ на трехлетку
Три из пяти фракций Госдумы, намерены поддержать в первом чтении проект федерального бюджета на 2023−2025 года, несмотря на ряд замечаний.
Депутат ГД: проект бюджета РФ дополнят поправками для поддержки регионов
Поправки для дополнительной поддержки субъектов России будут подготовлены ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2023−2025 годы.
В Госдуме предлагают учитывать валютную реальность в новых прогнозах Минэка
В прогнозе социально-экономического развития РФ на ближайшую трехлетку предусмотрен расчет курса рубля исключительно к доллару США и к евро, в то время как новые внешние ограничения задали общий вектор на поиск новых валютных рынков. На это в сводном заключении на проект федерального бюджета на 2023−2025 годы указал комитет Госдумы по бюджету и налогам.
В Госдуме указали на недостатки в государственных программах РФ
Комитет Госдумы по бюджету и налогам считает, что отдельные показатели государственных программ не отвечают текущим условиям и новым задачам соответствующих отраслей.
Совокупные государственные расходы на здравоохранение в 2023 году составят 6,17 трлн рублей (4,1% от ВВП), в 2024 году — 6,5 трлн, в 2025 году — 6,8 трлн рублей. Расходы на госпрограмму «Развитие здравоохранения» в 2023 году вырастут до 1194 млрд рублей с последующим ростом в 2024 и 2025 годах. Расходы по нацпроекту «Здравоохранение» в 2023—2024 годах составят 309−310 млрд рублей.
Поддержку проекту бюджета высказали профильные комитеты Госдумы. Из 31 представленного заключения только в 9 есть замечания, которые можно реализовать при подготовке законопроекта ко второму чтению или в ходе исполнения федерального бюджета в 2023 году.
Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 2023 году составят 4,4 трлн рублей, в 2024 году — 4,33 трлн рублей, в 2025 году — 4,34 трлн рублей. По отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов на нацбезопасность и правоохранительную деятельность составит в 2023 году — 2,9%, в 2024 году — 2,7% и в 2025 году — 2,5%.
По разделу «Национальная оборона» бюджетные ассигнования в 2023 году составят 4,98 трлн рублей, в 2024 году — 4,64 трлн рублей и в 2025 году — 4,2 трлн рублей. По отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов раздела «Национальная оборона» составит в 2023 году — 3,3%, в 2024 году — 2,9% и в 2025 году — 2,5%.
Бюджетам субъектов РФ будут предоставлены в 2023 году межбюджетные трансферты на общую сумму 3,207 трлн рублей, в 2024-м — 2,974 трлн рублей, в 2025-м — 2,556 трлн рублей.
Согласно документу, доходы федерального бюджета на 2023 год предусмотрены в размере 26,13 трлн рублей, в 2024 году — 27,23 трлн рублей, в 2025 году — 27,97 трлн рублей.
Расходы в 2023 году устанавливаются в размере 29,05 трлн рублей, в 2024 году — 29,43 трлн рублей и в 2025 году — 29,24 трлн рублей.
Дефицит федерального бюджета в 2023 году предполагается на уровне 2% ВВП, в 2024 году — 1,4%, в 2025 году — 0,7%.
В качестве источника финансирования дефицита федерального бюджета предполагается использование средств Фонда национального благосостояния в объеме до 2,9 трлн рублей в 2023 году и до 1,3 трлн рублей в 2024 году.
Силуанов: интеграцию новых регионов РФ учли в проекте бюджета на трехлетку
В расходах проекта федерального бюджета на 2023−2025 годы предусмотрены средства на обеспечение безопасности России и интеграцию новых регионов, заявил ранее глава Минфина Антон Силуанов.
Проекты бюджетов внебюджетных фондов на 2023−2025 годы внесены в Госдуму
Тогда же, 28 сентября, в Госдуму были внесены проекты бюджетов внебюджетных фондов на 2023−2025 годы.
Проект федерального бюджета на 2023−2025 годы внесен в Госдуму
Проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов и проекты бюджетов внебюджетных фондов внесены правительством РФ в Госдуму 28 сентября 2022 года.