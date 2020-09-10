Госдума в первом чтении обсуждает проект федерального бюджета на 2023−2025 годы. Нынешний главный финансовый документ — особенно сложный, он формируется на фоне специальной военной операции, необходимости восстанавливать и развивать ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Но разбалансированный федеральный бюджет представлял бы для российской экономики большую опасность, чем внешние санкции, убежден глава Минфина Антон Силуанов.

На что предлагается потратить деньги, на ком сэкономить — подробности в трансляции ИА REGNUM.