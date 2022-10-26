Москва, , 17:40 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект об установлении в 2023 году минимального размера оплаты труда (МРОТ), передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

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С 1 января 2023 года предлагается установить МРОТ в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году.

Дополнительные расходы на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в 2023 году (к средствам, заложенным в федеральный бюджет) в связи с принятием законопроекта составят 20,6 млрд рублей, в том числе работников федеральных государственных учреждений — 5,3 млрд рублей и работников государственных учреждений субъектов РФ и муниципальных учреждений — 15,2 млрд рублей. При этом треть бюджетных расходов возвратится в бюджетную систему Российской Федерации в виде уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и налога на доходы физических лиц, отмечается в сопроводительных документах к законопроекту.

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