Москва, 26 октября, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Причина отказа государственного банка Киргизии от российской платежной системы «Мир» связана с проведением специальной военной операции. Об этом в интервью ИА REGNUM сказал российский эксперт по Туркестану Аждар Куртов.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

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Напомним, с 25 октября государственный банк Киргизии «Айыл банк» приостановил обслуживание банковских карт российской платежной системы «Мир». В сообщении банка говорится, что карты не будут работать «по техническим причинам».

По мнению аналитика, отказ от «Мира» — один из признаков общей атмосферы в странах Средней Азии и Казахстане, связанной с ходом специальной военной операции на территории б. УССР.

Аждар Куртов «Дело в том, что российская армия какое-то время не демонстрирует существенного продвижения. Напомню, что в первые месяцы СВО была освобождена часть территории, сейчас противостояние сместилось в сторону позиционных боев. Новостей об освобождении новых населенных пунктов от ВСУ немного, динамика ведения боевых действий снизилась. ВСУ, иностранные наемники и сторонники киевского режима не имеют существенных побед на поле боя, но компенсируют это широким пиаром своих мнимых успехов. А Средняя Азия и Казахстан, как известно, все же больше находятся в информационном поле Запада и, следовательно, получают информацию с точки зрения киевского режима».

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Куртов делает вывод, что у элит стран Туркестана «складывается ошибочное мнение, что киевский режим способен продолжать активное сопротивление и, более того, даже победить российскую армию».

«Конечно же, это не так. Но среди тех, кто не вовлечен напрямую в этот конфликт и чью информационную картину формируют западные СМИ, стала распространяться тактика «пересидеть и переждать», не демонстрируя активную поддержку России, которая, по заверениям СМИ и агентов влияния Запада, может уступить киевскому режиму в СВО. Вероятно, отказ одного из государственных банков Киргизии от российской платежной системы связан именно с такой тактикой», — предположил Аждар Куртов.

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