Москва, 26 октября, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Россия и Норвегия согласовали условия промысла общих запасов и планы по развитию сотрудничества на 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба Росрыболовства.

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На 52-й сессии смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству (СРНК), которая проходила с 17 по 21 октября в режиме видеоконференции, согласовали условия промысла на следующий год, а также планы научно-технического сотрудничества и мониторинга рыболовства.

Во главе российской делегации был руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, а в норвежской — генеральный секретарь министерства торговли, промышленности и рыболовства Норвегии Метте Ингеборгдаттер Викборг.

В ходе сессии стороны обсудили меры по регулированию совместных запасов биоресурсов и утвердили общий допустимый улов трески, пикши и других видов водных биоресурсов на 2023 год, а также величины национальных квот.

Стороны выразили удовлетворенность совместной работой по исследованию запасов палтуса синекорого.

Отмечается, что Россия и Норвегия также продолжат сотрудничество по борьбе с незаконным промыслом и мониторингу промысла трески и пикши в Баренцевом и Норвежском морях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что представители России и Норвегии проведут встречу через две недели для того, чтобы поделить квоты на вылов трески. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию и санкции в отношении России, российские траулеры могут выгрузить в Норвегии рыбы на миллиарды долларов.

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