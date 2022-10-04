Осло, , 16:58 — REGNUM Представители России и Норвегии проведут встречу через две недели для того, чтобы поделить квоты на вылов трески. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию и санкции в отношении России, российские траулеры могут выгрузить в Норвегии рыбы на миллиарды долларов. Об этом сегодня, 4 октября, сообщает норвежское информационное агентство NRK.

Рыболовство в Арктике © Mercator Media 2017

«Перед выходными мы получили подтверждение от российской стороны, что они принимают предложение о проведении встречи», — отметил менеджер по связям с общественностью правительства Норвегии Халвард Венсел.

Отмечается, что у берегов Норвегии плавает рыба больших размеров, которая благодаря почти 50-летнему сотрудничеству между Москвой и Осло доступна для россиян.

Рекомендованная квота составляет более 500 тыс. тонн трески. Рыба обычно распределяется поровну между Норвегией и Россией.

«Правительство Норвегии приняло решение оградить рыбоводный завод «fiskeriforvaltninga» в Баренцевом море от санкций. Но ситуация с безопасностью усиливает давление», — пишет NRK.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла в третьем чтении закон, направленный на расширение перечня видов деятельности, имеющих стратегическое значение.

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