Москва, 26 октября, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Добровольцы, участвующие в специальной военной операции, будут наделены статусом ветерана боевых действий, Госдума нашла решение этого вопроса совместно с правительством.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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Добровольцы, участвующие в спецоперации, будут наделены статусом ветерана боевых действий. Также речь идет о тех, кто был ранен — они получат статус инвалида боевых действий. Таким образом, добровольцы и члены их семей смогут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки, как и военнослужащие РФ, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что ранее было дано поручение проработать этот вопрос совместно с правительством, отмечает пресс-служба палаты парламента.

Володин также добавил, что депутаты от разных фракций поднимали эту проблему.

«Мы должны думать о стране, и в вопросах, которые касаются решения конкретных задач, не конкурировать, а объединяться», — сказал Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект о добровольцах и их участии в военных действиях.