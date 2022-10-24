Кабул, , 15:06 — REGNUM У девяти из десяти жителей Афганистана нет достаточного количества еды. Такие данные о продовольственном кризисе в стране представила Всемирная продовольственная программа ООН.

Афганские дети Defense.gov

Организация опубликовала фотографию отца с тремя детьми, у которых практически нет еды, и сообщила в Twitter, что девять из десяти афганских граждан не имеют достаточно продовольствия.

Указано также, что в 2022 году организация оказала помощь более чем 21 млн уязвимых афганских граждан, страдающих от отсутствия продовольственной безопасности.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов объявило на прошлой неделе, что уровень бедности в Афганистане увеличился с 47% до 97%.