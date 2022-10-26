Москва, , 13:57 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оказать дополнительную финансовую поддержку военным городкам, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Необходимо изучить ситуацию и найти возможность помочь нашим военным городкам. На них не распространяется ряд программ — по благоустройству, по инфраструктуре. Если говорить, обычные города и поселения, они попадают под программы, а военные городки — нет, особенно закрытого типа», — сказал Володин.

Ребята, которые вернутся в эти городки, должны знать, что о них заботятся, и их не на словах, а на деле уважают и относятся к ним бережно, отметил спикер Госдумы.

«Поэтому давайте возьмем в решение те вопросы, которые мы однозначно можем с вами взять, и решить», — призвал он.

«И конечно, госпиталя. Потому что состояние их разное, много госпиталей, которые находятся в тяжелом состоянии, поэтому давайте этот вопрос тоже выделим как приоритетный», — добавил Володин в ходе обсуждения проекта федерального бюджета на 2023−2025 годы.