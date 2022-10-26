Мелитополь, 26 октября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Энергодар и Бердянск являются двумя основными направлениями возможного наступления ВСУ в Запорожской области, сообщил 26 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергодар

По его словам, значительная часть техники ВСУ из Днепропетровска была переброшена на запорожское направление в район Орехова и Гуляй Поля.

«Здесь по приоритетам у них стоят Васильевка и Пологи. Если мы говорим о Васильевке, то это энергодарское направление — Запорожская АЭС, с учетом постоянных попыток десанта у ЗАЭС, и (второе направление) — Токмак, затем уже с выходом на Бердянск», — заявил Рогов в эфире «Радио КП».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что руководство вооружённых формирований нацистского киевского режима создаёт из города Запорожья ещё один Мариуполь, создавая в городских промзонах укрепрайоны, как на «Азовстали», и завозя туда тысячи наёмников.

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