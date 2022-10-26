Мелитополь, , 12:31 — REGNUM Руководство вооружённых формирований нацистского киевского режима создаёт из города Запорожье ещё один Мариуполь, создавая в городских промзонах укрепрайоны, как на «Азовстали», и завозя туда тысячи наёмников. Об этом 26 октября рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

Мариуполь Никита Третьяков © ИА REGNUM

«Запорожье превращают в что-то подобное Мариуполю, там в настоящий момент достаточно большое количество наёмников, измеряются тысячами», — сказал он.

Также Балицкий отметил, что в магазинах Запорожья в результате этого в ходе общения слышны немецкий, английский, польский и другие языки.

«То, что делают в промзонах укрепрайоны, это тоже подтверждается. Особенно в зоне завода «Автозаз», который находится на левой стороне реки, там большое сосредоточение: и техника, и ребята смуглые», — добавил врио губернатора региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что до 12 человек увеличилось количество пострадавших в результате теракта, произошедшего 25 октября около здания телецентра в Мелитополе.