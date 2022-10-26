Вашингтон, , 13:45 — REGNUM Ссылаясь на растущую конкуренцию на Крайнем Севере, которая усугубляется «укреплением китайского влияния в регионе», Соединённые Штаты опубликовали новую стратегию по развитию в регионе, а также о создании должности посла по особым поручениям в Арктике. Обе эти меры были приняты более чем через пять лет после того, как Пекин опубликовал свою арктическую стратегию и пообещал построить «Полярный шёлковый путь». Об этом пишет Politico.

КНР в Арктике Arctic-rf.ru

Американское информационное агентство считает, что Китай до сих пор не оказал существенного влияния за пределами российской Арктики, где он также столкнулся с ограничениями, связанными с Covid-19 и санкциями ЕС. Тем не менее власти и эксперты считают, что присутствие Китая в Арктике расширяется, в том числе из-за Гренландии.

Издание утверждает, что в настоящее время единственным прямым китайским присутствием в Гренландии являются рабочие-мигранты в рыбной промышленности. Их общее число оценивается примерно в 50 человек.

Что касается участия Китая в горнодобывающих и инфраструктурных проектах на острове, таких, как проект по добыче полезных ископаемых в Кван-Фьельде и в Исуа, все они были приостановлены или прекращены на предварительном этапе.

«Со временем мы видели несколько проектов по добыче полезных ископаемых, в которых участвовал Китай, но из-за усиления интересов США в Гренландии Китай как бы свернул свою деятельность», — сказал Расмус Нильсен, представитель гренландского университета в Нууке.

Кроме того, он отметил, что Пекин был заинтересован в покупке старой морской станции, которая была заброшена минобороны Дании, однако на это было наложено «вашингтонское вето». Также в 2019 году китайской компанией была отозвана заявка на строительство двух аэропортов, один из которых в Нууке, а второй — в Илулиссате.

«Похоже что и Запад, и сам Пекин сильно переоценили китайскую экспансию в Гренландии <…> Тем не менее, Китай сегодня остаётся одним из крупнейших торговых партнеров Гренландии. И на данный момент только экспорт морепродуктов, льда, воды и тюленьей кожи сближает их», — указано в сообщении.

Напомним, 7 октября 2022 года Белый дом США представил новую стратегию по развитию в Арктике на 10 лет, назвав четыре её «столпа»: безопасность, изменение климата и защита окружающей среды, устойчивое экономическое развитие, а также международное сотрудничество.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Китай бросит вызов суверенитету Канады в арктическом регионе раньше, чем ранее предупреждал начальник штаба обороны североамериканской страны генерал Уэйн Эйр.

Читайте также: Китай бросит вызов Канаде в Арктике после «тайваньского вопроса»