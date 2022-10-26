Вашингтон, , 11:07 — REGNUM Китай бросит вызов суверенитету Канады в арктическом регионе раньше, чем ранее предупреждал начальник штаба обороны североамериканской страны генерал Уэйн Эйр. Об этом заявил в ходе заседания постоянного комитета по национальной обороне Канады Роберт Хьюберт, доцент университета Калгари, сообщает The Epoch Times.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

Он считает, что Китай наращивает свой военный потенциал и стремится ввести атомные подводные лодки в арктический регион, чтобы побороться за контроль над Крайним Севером. Сроки, в течение которых Китай бросит вызов Канаде, будут меньше, чем 20 лет, которые Эйр назвал в ходе предыдущего заседания комитета 18 октября.

«Я согласен с генералом Эйром, что китайцы будут представлять угрозу. Я не согласен с его графиком. Я думаю, что это случится гораздо раньше, чем он ожидает», — сказал Хьюберт.

Кроме того, он добавил, что китайская угроза напрямую зависит от решения «тайваньского вопроса».

«Все канадские наблюдатели по этому вопросу немедленно изменят своё мнение, когда Китай начнёт решать проблему с Тайванем. После чего мы увидим как международные последствия, так и китайский военный потенциал», — считает доцент университета Калгари.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что начальник штаба обороны Канады генерал Уэйн Эйр заявил, что влияние Канады на внешние границы арктической территории «слабо», и в ближайшем будущем страна столкнётся со значительными проблемами со стороны как России, так и Китая.

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