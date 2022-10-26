Москва, , 11:33 — REGNUM Средства для развития городского транспорта, в том числе электротранспорта, предусмотрены в федеральном бюджете и Фонде национального благосостояния (ФНБ) на общую сумму порядка 250 млрд рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября, об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов в ходе встречи с депутатами фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Трамвай Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Мы предусмотрим необходимые ресурсы как из бюджета, так и из Фонда национального благосостояния для того, чтобы создать в ряде городов систему устойчивого развития городского транспорта, в первую очередь, трамваев», — заверил Силуанов.

По его словам, 77 млрд рублей будет предусмотрено в федеральном бюджете РФ, около 120 млрд рублей будет выделено из ФНБ.

«Кроме того для развития городского транспорта предусмотрены необходимые ресурсы для лизинговых схем по закупке автобусов и троллейбусов. Более 50 млрд рублей на эти цели будет учтено в ФНБ», — добавил он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в Госдуме проходили слушания по поддержке городского электротранспорта.

«В 111 городах работает городской электротранспорт. Но для того, чтобы заменить трамваи, парку необходимо 60 млн, для того, чтобы поменять троллейбус — 30 млн. Износ этого вида общественного транспорта составляет 80 и более процентов», — сказал Володин.

Понятно, что регионы, особенно реципиенты, не могут эту задачу решить самостоятельно, добавил он.

Тема развития электротранспорта также найдет отражение в постановлении палаты парламента по итогам обсуждения в первом чтении проекта федерального бюджета на 2023−2025 годы.