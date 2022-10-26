Кабул, 26 октября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Специальный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) в своём новом отчёте отмечает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ограничили доступ афганских детей к образованию. Об этом сообщает Afghanistan International.

Рихард Зоммер. Туркестан. В медресе. 1903

SIGAR выразил озабоченность тем, что радикалы превращают государственные школы в религиозные. В июне этого года несколько средних школ в провинциях Кунар, Хост, Пактия и Кандагар были преобразованы в религиозные школы.

С прекращением международной помощи финансовые ресурсы системы образования Афганистана сократились. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) едва могут платить зарплату учителям и не планируют развивать современное образование в Афганистане. Вернувшись к власти, радикальное движение проявляет больше внимания к религиозным школам, которые были интеллектуальным источником и поддержкой этой группы в течение последних трёх десятилетий.

В отчете говорится, что Государственный департамент США и Агентство по международному развитию (USAID) возобновляют проекты и программы, которые были остановлены после захвата власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эти программы будут реализованы в сфере борьбы с бедностью, ликвидации голода и недоедания, здравоохранения, сельского хозяйства и образования.

SIGAR отметил, что администрация будет следить за всеми программами, чтобы не допустить растраты помощи. Он подчёркивает, что Афганистан теряет достижения последних 20 лет и как пример приводит ситуацию в области СМИ.

В отчете говорится, что за первые шесть месяцев правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был закрыт 51% афганских СМИ. Теперь радикалы подготовили процедуру, согласно которой ни одно СМИ не имеет права публиковать новости без их одобрения.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что за счёт увеличения внутренних доходов они могут предоставить финансовые ресурсы для сектора государственных услуг. Однако SIGAR утверждает, что из-за бегства специалистов и отсутствия государственного финансирования система здравоохранения Афганистана столкнулась с серьёзным кризисом. Согласно отчёту, помощь США в октябре и ноябре 2021 года поддерживала систему здравоохранения Афганистана на минимальном уровне.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считают, что экономический кризис в Афганистане вызван международными санкциями. Они не смогли получить международное признание из-за отсутствия изменений в своей политике. Представители движения утверждают, что, несмотря на то, что их правительство не признано в международном сообществе, у них налажены хорошие отношения со странами региона.

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