* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:38 — REGNUM Министерство образования талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принимает «религиозные экзамены» у школьных учителей, сообщает Afghanistan International.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Местные источники сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) велели учителям ряда школ Кабула подготовиться к «религиозному экзамену». Они предупредили, что сдача религиозного экзамена обязательна для всех учителей и школьных работников, а те, кто не сдаст экзамен, будут уволены.

Несколько учителей из разных районов Кабула подтвердили эту информацию. Один из местных источников сообщил, что учителям раздали брошюру, содержащую религиозные вопросы на языке пушту, и сказали, что вопросы взяты из этой брошюры.

Другой источник сообщил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приказали школьным учителям выучить наизусть книгу под названием «Преподавание ислама на основе ханафитской юриспруденции», написанную муфтием Кефаятуллой Дехлеви.

Кефаятулла Дехлеви — один из учёных школы «Деобанди» и один из основателей «Джамиат-уль-Улама» в Индии, живший в ХХ веке. Его книга написана на языке урду.

Источники подчеркнули, что в центре внимания «религиозного экзамена» находятся школьные учителя-женщины.

Процесс сдачи экзамена уже прошел в нескольких школах Кабула, и продолжается до сих пор. Помимо учителей, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также принимают «религиозный экзамен» у сотрудников административных отделов министерства образования. Они настоятельно предупредили учителей и сотрудников о том, что не сдавшие этот экзамен будут уволены.

Согласно сообщениям, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже провели «религиозный экзамен» для учителей и государственных служащих в некоторых провинциях, например, для учительниц в Балхе.

Министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока организовало такой экзамен для сотрудников ряда государственных ведомств.

После прихода к власти талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под разными предлогами уволили многих сотрудников государственных учреждений и назначили на их место своих людей. Все талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), занимающие различные посты, являются муллами, и многие из них получили лишь религиозное образование в медресе Пакистана.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считают, что система образования в Афганистане должна быть больше ориентирована на религиозную тематику.

На днях бывший глава министерства высшего образования движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на церемонии прощания с этой должностью заявил, что увеличил часы преподавания исламской культуры в государственных и частных вузах, и назвал это своим достижением.

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