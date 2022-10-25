Москва, , 14:52 — REGNUM Несмотря на обширные и инклюзивные санкции, введенные Европейским союзом (ЕС) в отношении России, ряд стран ЕС не торопится отказываться от торговли с Россией, при этом страны Восточной Европы и Прибалтики, напротив, за последние месяцы нарастили объемы экспорта в нашу страну, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор, и. о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

Экспорт (сс) PublicDomainPictures

«Более того, импорт из России увеличило большее число стран, чем экспорт, и это связано преимущественно с подорожанием энергоносителей.

Рост экспорта в Россию со стороны стран Восточной Европы и Прибалтики объясняется в основном тем, что эти страны традиционно более тесно экономически связаны с Россией. Экономики этих стран небольшие по размеру, и для некоторых товаров из этих стран российский рынок является приоритетным, если не единственным.

В свою очередь и Россия, импортируя раньше разные критически значимые товары из ЕС, сейчас, по мере исчерпания запасов, постепенно начинает сталкиваться с дефицитом этих товаров, и стремится изыскивать различные обходные пути налаживания и последующего наращивания импорта.

Это же касается и экспорта нашей страны: грядущие с декабря ограничения в отношении российской нефти привели к тому, что, например, отечественные экспортеры нефти стали разрабатывать схемы с использованием «теневого танкерного флота», принадлежащего «неназванным покупателям».

Каким образом некоторые страны ЕС продолжают торговлю с Россией? В частности, конечно, может идти речь о закупках в рамках параллельного импорта. Однако такой способ торговли не всегда себя оправдывает, поскольку страны, через которые этот импорт проходит, рискуют стать объектами так называемых «вторичных» санкций со стороны США и ЕС.

Гораздо важнее, что во взаимную торговлю России и ЕС вовлекается большое число новых посредников неизвестного происхождения и даже сомнительной репутации. Таким образом, организация торговли переформатируется.

Наконец, следует принимать во внимание, что санкции до сих пор не охватывают некоторые группы товаров, в частности, энергетические, что в условиях высоких цен на них поддерживает рост объемов экспорта.

Трудно представить, что в короткие сроки торговые связи России с ранее ключевым партнером — ЕС — могут разрушиться. Как российские, так и европейские участники внешнеэкономической деятельности будут адаптироваться к новым условиям.

Никто не захочет попросту терять те объемы доходов, которые получались ранее от внешней торговли. Наблюдаемый рост экспорта некоторых стран ЕС в Россию и импорт еще большего числа стран из России парадоксален, поскольку ограничения, введенные ЕС, беспрецедентно жестки, но также действуют и другие факторы (например, взрывы на газопроводе «Северный поток», существенно ограничившие экспорт газа).

Европе будет достаточно сложно переживать ту рецессию, с которой она сейчас сталкивается, поэтому в будущем экспортеры ключевых товаров и технологий, несомненно, будут искать возможности, чтобы остаться и закрепиться на российском рынке.

В противном случае эти ниши будут заняты другими, в частности, азиатскими странами, и данная тенденция уже наблюдается», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года шесть стран Евросоюза увеличили экспорт товаров в Россию в годовом выражении, а 16 государств ЕС нарастили импорт российских товаров.

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