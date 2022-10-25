Москва, 25 октября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Атомные ледоколы, подводные лодки и Северный морской флот не дадут потеснить Россию в Арктике. Об этом сегодня, 25 октября, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, отвечая журналистам на вопрос о том, способны ли Соединённые Штаты «выдавить» Россию из Арктики.

Duma.gov.ru Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

«Россия в Арктике навсегда. Мы ведущая мировая арктическая держава, которая успешно развивает экономику и надёжно защищает арктические рубежи», — сказал глава Минвостокразвития России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что тяжелый атомный ракетный крейсер Северного флота «Пётр Великий» вышел в Баренцево море для проведения учений по противолодочной и противовоздушной подготовке совместно с самолётами и вертолётами армии, ВВС и ПВО.

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