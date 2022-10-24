Москва, , 22:16 — REGNUM Тяжелый атомный ракетный крейсер Северного флота «Пётр Великий» вышел в Баренцево море для проведения учений по противолодочной и противовоздушной подготовки совместно с самолётами и вертолётами армии ВВС и ПВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Крейсер «Петр Великий» Mil.ru

«Тяжёлый атомный ракетный крейсер Северного флота «Пётр Великий» вышел в Баренцево море для выполнения задач боевой подготовки. В полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море экипаж крейсера приступил к отработке учебно-боевых задач во взаимодействии с самолётами и вертолётами армии ВВС и ПВО», — говорится в сообщении.

Ранее экипаж тяжёлого атомного ракетного крейсера отработал вопросы, связанные с подготовкой корабля в базе, проведением допуска корабля к выходу в море. Кроме того, на первом этапе учений проверили радиотехнические средства вооружения «Петра Великого» в различных режимах работы по обнаружению и сопровождению воздушных целей. В качестве воздушной цели был задействован противолодочный самолёт Ил-38.

Отметим, что тяжёлый атомный ракетный крейсер Северного флота «Пётр Великий» является самым крупным в мире неавианосным ударным боевым кораблём, предназначенным для поражения крупных надводных целей. Судно оснащено ядерной энергетической установкой. Строительство судна началось в 1986 году, а в 1997 году было введёно в эксплуатацию.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) завершили очередной этап работ на научно-исследовательском стационаре «Ледовая база Мыс Баранова». После годичной зимовки полярники на борту научно-исследовательского судна «Академик Трёшников» вернулись в порт Санкт-Петербурга.

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