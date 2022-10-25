Пуан, , 08:50 — REGNUM В южнокорейском провинции Чолла-Пукто обнаружен очаг высокопатогенного штамма птичьего гриппа. Об этом 25 ноября сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

Птичий грипп Ylrrw.cn

Сообщается, что высокопатогенный вирус H5N1 был обнаружен в помёте диких птиц на водохранилище в уезде Пуан.

В начале месяца вирус также был обнаружен у дикой утки-мандаринки, пойманной в городе Чхонан провинции Чхунчхон-Намдо.

Известно, что в радиусе 10 км от водохранилища находятся 35 птицеферм, где выращивают 2,1 млн голов. В настоящее время доступ к ним закрыт.

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