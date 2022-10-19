Йечхон, Южная Корея, , 08:54 — REGNUM В Южной Корее расследуют первый за последние шесть месяцев предполагаемый случай заражения птичьим гриппом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства сельского хозяйства.

Птичий грипп Almrsal.com

Расследование проходит на ферме в уезде Ечхон провинции Кёнсан-Пукто (~165 км к юго-востоку от Сеула), где выращивают порядка 10 тыс. уток.

Результаты исследования, в ходе которого специалисты определят, является ли вирус высокопатогенным штаммом птичьего гриппа или нет, будут известны в ближайшие дни.

Напомним, что в последний раз высокопатогенный штамм вируса был подтверждён 7 апреля текущего года в Кимхэ провинции Кёнсан-Намдо.

Известно, что после поступления сообщения о предполагаемой вспышке птичьего гриппа, власти приняли превентивные меры, ограничив доступ к ферме, проведя дезинфекцию и начав выявлять вероятные пути заражения.

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