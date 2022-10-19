Йечхон, Южная Корея, 19 октября 2022, 08:54 — REGNUM В Южной Корее расследуют первый за последние шесть месяцев предполагаемый случай заражения птичьим гриппом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства сельского хозяйства.
Расследование проходит на ферме в уезде Ечхон провинции Кёнсан-Пукто (~165 км к юго-востоку от Сеула), где выращивают порядка 10 тыс. уток.
Результаты исследования, в ходе которого специалисты определят, является ли вирус высокопатогенным штаммом птичьего гриппа или нет, будут известны в ближайшие дни.
Напомним, что в последний раз высокопатогенный штамм вируса был подтверждён 7 апреля текущего года в Кимхэ провинции Кёнсан-Намдо.
Известно, что после поступления сообщения о предполагаемой вспышке птичьего гриппа, власти приняли превентивные меры, ограничив доступ к ферме, проведя дезинфекцию и начав выявлять вероятные пути заражения.
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