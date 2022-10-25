Сеул, 25 октября, 2022, 08:28 — ИА Регнум. 25 октября первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хён Дон вылетел в Японию для участия в серии встреч с американским и японским коллегами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

«Геополитическая ситуация в Северо-Восточной Азии является мрачной в связи с серией ракетных провокаций со стороны КНДР после завершения съезда Коммунистической партии Китая», — заявил южнокорейский дипломат журналистам перед вылетом.

Он добавил, что в ходе встречи с помощником госсекретаря США Уэнди Шерман и замминистра иностранных дел Японии Такэо Мори обсудит вопросы региональной безопасности и укрепления сотрудничества.

Известно, что встреча представителей трех стран проходит на фоне растущих опасений по поводу того, что Пхеньян может провести ещё одно ядерное испытание или совершить дополнительные провокационные действия.

Ранее представители Национальной службы разведки Южной Кореи сообщали, что КНДР может провести ядерное испытание в период с 16 октября по 7 ноября.

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Предполагается, что в ходе двусторонней встречи представителей Южной Кореи и Японии будет затронута проблема выплаты компенсаций жертвам принудительной трудовой мобилизации в период протектората Японии над Кореей.