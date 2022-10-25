Сеул, 25 октября, 2022, 06:50 — ИА Регнум. Власти КНДР, вероятнее всего, уже завершили подготовку к очередным ядерным испытаниям. Об этом заявил президент Республики Корея Юн Сок Ёль, трансляцию его выступления в национальном собрании 25 октября вел телеканал YTN.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

«Северная Корея не только открыто заявила о возможности превентивного использования ядерного оружия, но и, как считается, уже завершила подготовку к седьмому ядерному испытанию», — указал южнокорейский лидер.

По словам Юн Сок Ёля, КНДР, продолжая запуски баллистических ракет, нарушает резолюции Совета Безопасности ООН и бросает вызов международному сообществу. Президент Южной Кореи пояснил, что ради безопасности страны намерен укреплять сотрудничество с США и Японией в сфере безопасности.

Одновременно Юн Сок Ёль не стал отказываться от переговоров с Пхеньяном, в случае, если КНДР примет решение о денуклеаризации. Если Северная Корея пойдёт на такой шаг, со стороны Сеула ей будет предоставлена политическая и экономическая помощь, необходимая для осуществления планов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США вновь обвинили Северную Корею в подготовке ядерных испытаний.