Санкт-Петербург, , 16:11 — REGNUM Учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) завершили очередной этап работ на научно-исследовательском стационаре «Ледовая база Мыс Баранова». После годичной зимовки полярники на борту научно-исследовательского судна «Академик Трёшников» вернулись в порт Санкт-Петербурга. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает пресс-служба ААНИИ.

Арктика и Петербург Иван Шилов © ИА REGNUM

В соответствии с утвержденной программой работ морской экспедиции, в том числе были выполнены мероприятия по поиску и подбору ледяного поля для постановки в лёд НЭС «Северный полюс», по расстановке полигона дрейфующих буев в районе ЛСП, совершены вертолётные операции по разгрузке оборудования лагеря ЛСП на льдину, авиационные работы с посадками на дрейфующие льды.

Судно «Академик Трёшников» в ходе морской экспедиции прошло 9853 мили из Санкт-Петербурга через Мурманск в акватории Северного морского пути и обратно. В том числе судно прошло 2300 миль в айсберговых водах и 1030 миль во льдах. В рамках экспедиции было обеспечено снабжение НИС «Ледовая база Мыс Баранова»: доставлено 480 тонн груза и осуществлена частичная смена личного состава стационара.

«С началом экспедиции «Северный плюс-41» «Ледовая база Мыс Баранова» приобретает для нас новое, стратегически важное значение. Теперь, кроме плановых научных исследований, она станет опорным пунктом для транспортно-связных операций по обеспечению работ дрейфующей станции. Также она станет значимым звеном пространственно-распределенной обсерватории, объединяющей ледостойкую платформу «Северный полюс», Российский научный центр на архипелаге Шпицберген и гидрометеорологическую обсерваторию Тикси. Научные данные в том числе будут использоваться для подготовки прогнозов ледовой обстановки для обеспечения навигации по трассе Северного морского пути», — сказал директор ААНИИ Александр Макаров.

Отмечается, что работы на НИС «Ледовая база Мыс Баранова» в Арктике проводятся круглогодично. В текущем году в зимний период работу на стационаре будут выполнять 19 учёных института.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северном Ледовитом океане началась работа российской дрейфующей полярной станции «Северный полюс-41». Открытие станции состоялось 2 октября 2022 года в 7 часов утра. В честь этого события был поднят флаг экспедиции «Северный полюс».

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