Москва, , 18:11 — REGNUM Законопроект о воссоздании в России заготовительных контор по приему от населения собранных в лесу грибов, ягод, орехов, трав (так называемых дикоросов) комитет Госдумы по экологии и природным ресурсам рекомендовал нижней палате парламента отклонить, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Клюква Дарья Драй © ИА REGNUM

Рынок уже сформирован на конкурентных началах, местное население рассматривает собирательство дикоросов как традиционный народный промысел, разрешаемый в таежных деревнях «испокон веков», отмечает комитет Госдумы.

«В современных непростых внешнеэкономических условиях необходимо совершенствовать правовое регулирование тех обычаев делового оборота, которые сложились в отрасли эволюционно, а не вводить новые правила», — приводят аргументы парламентарии.

Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре 2018 года, в декабре 2018 года он был принят в первом чтении.

Речь идет о недревесных лесных ресурсах (пни, кора деревьев, хворост и прочее) и о так называемых дикоросах — возобновляемых природных ресурсах, многие из которых пользуются большим спросом как внутри страны, так и за рубежом. Как отмечают авторы инициативы, к ним относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы. Авторы законопроекта предложили прописать в законе, что граждане РФ могут свободно собирать подобные ресурсы, сдавать их в заготконторы и получать за это выплаты. При этом прямого запрета на такие действия сегодня нет — граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, грибов и других пищевых и недревесных лесных ресурсов.

В России, по оценкам Федерального агентства лесного хозяйства, только эксплуатационных запасов лесов 7,5 млн тонн, однако используется по разным видам от 1,5% до 5%. Минсельхоз видит экспортный потенциал ресурсов.

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