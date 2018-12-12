Госдума уточняет доходы со сбора дикоросов

Москва, , 14:22 — REGNUM Законопроект, направленный на урегулирование сбора, заготовки и закупки пищевых и недревесных ресурсов леса в РФ, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Речь идет о недревесных лесных ресурсах (пни, кора деревьев, хворост и прочее) и о так называемых дикоросах — возобновляемых природных ресурсах, многие из которых пользуются большим спросом как внутри страны, так и за рубежом. Как отмечают авторы инициативы, к ним относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы.

Авторы законопроекта предлагают прописать в законе, что граждане РФ могут свободно собирать подобные ресурсы, сдавать их в заготконторы и получать за это выплаты. При этом прямого запрета на такие действия сегодня нет — граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, грибов и других пищевых и недревесных лесных ресурсов.

Однако, подчеркивают авторы законопроекта, продажа таких ресурсов не означает, что их сбор не связан с собственными нуждами граждан, и доход с нее не должен облагаться налогом. Авторы инициативы предлагают четко прописать, что граждане имеют право на сбор, закупку, заготовку и продажу таких ресурсов, чтобы избежать разночтений закона, которые возникают на практике.

Изменения будут внесены в Лесной кодекс РФ. В нем, в частности, появятся понятия заготовленных лесных ресурсов. Под ними подразумевается лесная продукция, полученная юридическими лицами и гражданами при использовании ими лесов, в том числе в результате их первичной переработки. Другими словами, к ним будут отнесены древесина, живица, пищевые и недревесные лесные ресурсы, а также лекарственные растения, березовый сок.

По предложению авторов законопроекта, закупка дикоросов и недревесных ресурсов будет осуществлять в порядке, установленном законом РФ о потребительской кооперации, а переработка — по закону о развитии сельского хозяйства. При этом переработка древесины и недревесных лесных ресурсов будет регулироваться законом о промышленной политике.

Если закон будет принят, нормы вступят в силу с 1 января 2019 года.