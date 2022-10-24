Москва, 24 октября, 2022, 18:11 — ИА Регнум. Законопроект о воссоздании в России заготовительных контор по приему от населения собранных в лесу грибов, ягод, орехов, трав (так называемых дикоросов) комитет Госдумы по экологии и природным ресурсам рекомендовал нижней палате парламента отклонить, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Дарья Драй ИА REGNUM Клюква

Рынок уже сформирован на конкурентных началах, местное население рассматривает собирательство дикоросов как традиционный народный промысел, разрешаемый в таежных деревнях «испокон веков», отмечает комитет Госдумы.

«В современных непростых внешнеэкономических условиях необходимо совершенствовать правовое регулирование тех обычаев делового оборота, которые сложились в отрасли эволюционно, а не вводить новые правила», — приводят аргументы парламентарии.

Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре 2018 года, в декабре 2018 года он был принят в первом чтении.

Речь идет о недревесных лесных ресурсах (пни, кора деревьев, хворост и прочее) и о так называемых дикоросах — возобновляемых природных ресурсах, многие из которых пользуются большим спросом как внутри страны, так и за рубежом. Как отмечают авторы инициативы, к ним относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы. Авторы законопроекта предложили прописать в законе, что граждане РФ могут свободно собирать подобные ресурсы, сдавать их в заготконторы и получать за это выплаты. При этом прямого запрета на такие действия сегодня нет — граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, грибов и других пищевых и недревесных лесных ресурсов.

В России, по оценкам Федерального агентства лесного хозяйства, только эксплуатационных запасов лесов 7,5 млн тонн, однако используется по разным видам от 1,5% до 5%. Минсельхоз видит экспортный потенциал ресурсов.

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