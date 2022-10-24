Москва, 24 октября, 2022, 16:05 — ИА Регнум. В Госдуме готовы и дальше снимать барьеры для развития семеноводства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября, об этом заявила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия») в ходе круглого стола в Госдуме.

Пашня

«На заседаниях мы обсуждали текущую ситуацию в селекции и семеноводстве овощных культур, обсудили проблемные вопросы, в том числе административные барьеры, мешающие эффективно работать отрасли. И этот процесс мы продолжим», — сказала Школкина.

Депутаты Госдумы наметили вместе с правительством РФ и отраслью необходимые меры государственной поддержки, отметила парламентарий.

«На мой взгляд, именно после всех этих обсуждений сдвинулось решения о запуске в 2023 году новой подпрограммы «Селекция и семеноводство овощных культур» в рамках федеральной научно-технической программы. Пересматриваются подходы к разработке и внедрению на практике новых отечественных гибридов и сортов семян — теперь бизнес и потребители будут формировать техническое задание науке и результат будет оцениваться по засеянным этими семенами полей», — перечислила депутат.

Она также обратила внимание на то, что скорректирован регламент работы Госсорткомиссии, в том числе по упрощению процедуры и сокращению сроков включения в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию сортов и гибридов сельскохозяйственных культур.

Отдельно парламентарий остановилась на законе «О семеноводстве».

«Не удалось сдвинуть его срок вступления в целом, но удалось перенести сроки вступления по отдельным статьям. Если сам закон вступает в силу 1 сентября 2023 года, то статьи, касающиеся «Производства, хранения, и использования семян сельскохозяйственных растений», «Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию» — с 1 сентября 2024 года, а статься «Испытания сортов и гибридов, оценка сельскохозяйственных растений» — с 1 сентября 2025 года», — перечислила Школкина.

Президент России поставил задачу достигнуть 75-процентного уровня обеспеченности отечественных семян на российском рынке через восемь лет. Пока что на долю отечественных семян овощных культур приходится около 20% всех посевов, но эксперты наблюдают тенденцию к росту.

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