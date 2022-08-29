Горно-Алтайск, , 16:17 — REGNUM Решение правительства России поможет сформировать необходимую базу в отечественном семеноводстве и селекции. Об этом 29 августа заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на президиуме правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Михаил Мишустин Иван Шилов, ИА REGNUM

«Будет проще привлечь ресурсы производителям кормов и кормовых добавок, также аграриям, занятым разработкой семян, конкурентоспособных сортов льна, хлопчатника, выращивания фруктов, ягод», — заявил Мишустин.

«Гранты можно будет расходовать на создание новых отечественных сортов сельскохозяйственных культур и средств защиты растений. Из этих средств допускается оплата услуг по монтажу специализированной техники и приборов, включая специальных лаборатории. Также приобретение оборудования для питомников, которые заняты развитием виноградарства», — указал он.

По его словам, соответствующий документ уже подписан.