Москва, , 18:11 — REGNUM Казахстан и Узбекистан являются опорной парой для российской интеграции в Туркестанском регионе. Об этом 24 октября написал научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Александр Караваев в своём телеграм-канале «Вокруг Каспия».

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперт отметил, что объём товарооборота у России с Казахстаном выше, чем с Узбекистаном — $25 млрд (1,53 трлн рублей) против $8,5 млрд (520 млрд рублей). Но динамика роста торговли лучше у Узбекистана — на 37%, в то время как у Казахстана этот показатель составляет около 5%.

Читайте также: Эксперт: Санкции заставляют РФ делать ставку на сухопутные коридоры

«В Узбекистане около двух тысяч предприятий с российским участием, с объемом инвестиций около $10 млрд (612 млрд рублей). Можно сказать, что по Узбекистану это догоняющий рост, учитывая спады взаимодействия в 2000-е годы и консервацию взаимной экономической активности в «средний период» президентства Ислама Каримова», — добавил он.

По словам аналитика, факт нынешней активности российско-узбекского товарооборота более чем примечательный, учитывая, что модель «буферной экономики» в период санкций выгодна как для России, так и для Узбекистана.

Читайте также: Караваев: Страны Туркестана перетаскивают к себе компании из России

«Российские автопредприятия начали приобретать у предприятия «Узавтосаноат» некоторые автокомпоненты. Практически завершено строительство группой «Метпром» Ташкентского металлургического завода мощностью до 500 тысяч тонн в год. Несколько проектов химической промышленности в индустриальном парке «Чирчик», с экспортом в третьи страны», — перечислил Караваев только некоторые из них.

Читайте также: Политолог: Путин прав — в Азии будет новый центр силы