Сеул, , 14:52 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назначил заместителей министра здравоохранения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, второй заместитель министра здравоохранения Ли Ги Иль назначен первым заместителем министра здравоохранения, а секретарь президента по вопросам здравоохранения и социального обеспечения Пак Мин Су — вторым заместителем министра.

Как сообщало ИА REGNUM, южнокорейский лидер назначил первого заместителя министра здравоохранения и социального обеспечения Чо Гю Хона главой ведомства.

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